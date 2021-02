Recovery: Treu (Cnel), Draghi sa che è occasione da non perdere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario Confsal Margiotta "dobbiamo partire sempre dalla prospettiva della centralità del lavoro, e per farlo occorre uno sforzo di organicità: immaginare cioè un progetto di riforma del mercato del lavoro che ne ricomprenda tutti gli assi, dalle politiche attive al costo del lavoro, dal salario alle infrastrutture”. “Serve una visione generale: i sussidi come il reddito di cittadinanza, necessari ad aiutare chi ha bisogno, devono però stare all'interno di una normativa organica che favorisca la formazione per la ripresa dell'occupazione”, ha spiegato. Infine, Berlino Tazza di Sistema Impresa chiede la riapertura dei termini del Fondo Nuove Competenza, aggiungendo che "da presidente di un'organizzazione di operatori del settore terziario penso sia utile che le risorse destinate al cashback vengano indirizzate verso altre iniziative, non come ristori ma come compensazioni per alcune categorie che hanno passato un 2020 tragico”. (Com)