Libia: Egitto accoglie con favore i risultati voto nuova autorità esecutiva (2)

- Si è conclusa con un risultato a sorpresa la quinta e ultima giornata del Forum del dialogo libico di Ginevra che prevedeva l'elezione del nuovo organismo esecutivo in Libia. Tutti gli osservatori erano convinti infatti della vittoria dell'accoppiata Aguilah Saleh e Fathi Bashagha. Invece la decisione di alcuni importanti politici dell'ovest come Ahmed Maiteeg, Salahuddin al Namrush e Khalid al Mishri di ritirarsi e l'ostilità nascosta di Khalifa Haftar per Saleh in Cirenaica hanno permesso di ribaltare il risultato della prima votazione, dando la vittoria alla lista dell'imprenditore misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Al momento si registrano gli auguri e i complimenti per i neo eletti dei vertici del partito di Giustizia e Costruzione (Fratelli musulmani libici) e dello stesso Bashagha. Dopo cinque giorni di intense discussioni e lunghe procedure di voto, quindi, Mohammed al Manfi, esponente della Cirenaica considerato vicino all'Islam politico, è stato eletto alla guida del nuovo Consiglio di presidenza “ristretto” a tre membri (ognuno in rappresentanza di ogni regione storica del Paese); Abdullah al Lafi e Musa al Kuni sono stati eletti vicepresidenti a nome rispettivamente di Tripolitania e Fezzan; l’imprenditore misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh è stato invece eletto primo ministro. Sconfitta la lista favorita che vedeva non solo Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk e influente politico della Cirenaica, a capo del Consiglio di presidenza; ma anche Osama al Jweili, comandante delle forze militari del Gna, vicepresidente per la Tripolitania ed esponente di Zintan, altro “città-Stato” della Libia occidentale; l’ambasciatore in Marocco, Abdel Majid Seif al Naser, vicepresidente per il Fezzan; e Fathi Bashagha, ministro dell’Interno del Gna e potente personalità di Misurata, come capo del nuovo governo di unità nazionale. La lista vincente si è imposta con 39 voti contro 34. Lo spoglio ha visto 73 votanti e un astenuto. L'inviata Onu uscente, la statunitense Stpehanie William, ha confermato il risultato. Le quattro personalità scelte oggi dai delegati dell’Lpdf si impegnano, pubblicamente e per iscritto, a non presentarsi alle elezioni previste il 24 dicembre 2021, nel giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza. (Cae)