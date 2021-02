Usa: Pentagono autorizza impiego personale militare per campagna vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è pronto a impiegare personale militare per contribuire alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha annunciato il consigliere per il coronavirus Andy Slavitt, precisando che il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha approvato una richiesta di assistenza in tal senso da parte dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema). Si parla di più di 1.100 militari in cinque centri di vaccinazione, in quella che sarà la prima iniziativa per un maggiore sostegno da parte della Difesa alla campagna vaccinale. Il presidente Joe Biden ha firmato un decreto per la creazione di 100 centri di vaccinazione di massa in tutto il Paese entro un mese.(Nys)