Egitto: Palazzotto (Leu), cittadinanza italiana a Zaki segnale politico necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di dare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki è un segnale politico necessario per riaffermare l'Italia come Paese difensore dei diritti umani. Lo ha dichiarato il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, Erasmo Palazzotto, commentando la petizione per conferire la cittadinanza italiana al giovane studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna da un anno detenuto in carcere in Egitto. "Abbiamo bisogno di recuperare un pezzo della nostra credibilità: il realismo politico non può calpestare principi e valori che sono costituenti delle nostre democrazie. Serve rivedere gli accordi commerciali per la vendita di armamenti a chi li calpesta", ha dichiarato Palazzotto intervenendo all'evento "Patrick Zaki: un anno dall'arresto". (Res)