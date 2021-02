Covid: Grimoldi (Lega), governo riapra cinema e teatri in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda per Salvini Premier, in una nota condivide "la richiesta avanzata dalla giunta regionale lombarda con l'assessore alla Salute, Letizia Moratti, e l'assessore alla Cultura, Stefano Bruno Galli, rivolta al governo e al Cts per la riapertura dei teatri e delle sale cinematografiche alla luce dei dati dell'andamento epidemiologico e della necessità di scongiurare la crisi del settore dello spettacolo e dell'intrattenimento". "Auspichiamo una risposta rapida e ovviamente auspichiamo che sia positiva", conclude Grimoldi.(Com)