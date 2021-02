Governo: Modena (FI), serve guida responsabile come Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "l'Italia ha bisogno di una guida responsabile come quella di Draghi. Il pieno appoggio confermato al presidente incaricato Mario Draghi, già anticipato dal presidente Berlusconi, da parte di Forza Italia al termine delle consultazioni, è la migliore risposta ad un Paese spaventato è smarrito". Lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della commissione giustizia di Palazzo Madama. "L'Italia ha bisogno di una guida corale e responsabile, è questo che chiedono i cittadini, questa è la risposta da dare. Tante volte, troppe, abbiamo vissuto incertezza per il presente e oscurità per il futuro. È tempo di cambiare pagina, conclude l'esponente forzista", aggiunge.(Com)