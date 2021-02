Rifiuti: Ama, quasi 8 mila servizi pulizia, incrementato abbandono residui da asporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo nelle ultime due settimane di gennaio, periodo nel quale Roma è stata in zona “arancione” per l’emergenza da Covid – 19, uomini e mezzi di Ama "hanno assicurato complessivamente quasi 8mila servizi di pulizia e spazzamento manuale e meccanizzato su strade e marciapiedi dei 15 municipi della Capitale. Un numero di servizi che ha permesso anche di far fronte al forte incremento, emerso anche dai riscontri operativi sul territorio, di residui di cibo e contenitori da asporto (bottiglie in plastica e vetro, barattoli di alluminio, involucri in cartone, ecc.) abbandonati soprattutto nei pressi delle attività di ristoro". Così un nota di Ama. "Si tratta di comportamenti scorretti - aggiunge - che impattano negativamente sul decoro percepito della città, dovuti alla scarsa educazione civica di pochi incivili e quindi non certamente imputabili alla municipalizzata capitolina per l’ambiente, che è costantemente impegnata anche in interventi supplementari mirati per rimuovere questa tipologia di rifiuti". (Com)