Difesa: sottosegretario Calvisi esprime cordoglio per scomparsa sottufficiale Esercito

- Il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del primo maresciallo Sebastiano Greco in servizio presso il sesto reggimento bersaglieri di Trapani. “Mi unisco al cordoglio espresso dal ministro Guerini per la scomparsa del primo maresciallo Sebastiano Greco in servizio presso il sesto reggimento bersaglieri di Trapani. Rivolgo ai familiari di Sebastiano le mie sentite condoglianze”, ha dichiarato il sottosegretario in merito alla scomparsa del sottufficiale dell’Esercito, avvenuta questa mattina a causa dell'aggravarsi del quadro clinico connesso con l'infezione del Covid-19. “Una notizia triste per tutti noi, ma che non arresterà il supporto quotidiano di tutti gli uomini e le donne della Difesa impegnati con professionalità e forza in questa fase emergenziale. Al capo di stato maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina e a tutta la forza armata va in questo momento il nostro pensiero e la nostra vicinanza”, conclude Calvisi.(Com)