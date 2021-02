Metalmeccanici: Landini, firma contratto risultato importante per lavoratori e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma dell’ipotesi del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici è un grande risultato per le lavoratrici, i lavoratori e per tutto il Paese. È un investimento sul lavoro di qualità e sul futuro del sistema industriale dell’Italia". Questo il commento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Gli importanti aumenti dei minimi contrattuali salariali - prosegue il leader della Cgil -, la revisione dell’inquadramento professionale, il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali, del diritto alla formazione, alla salute e alla sicurezza, del contrasto alla violenza contro le donne e della clausola sociale sugli appalti pubblici, rafforzano e qualificano il ruolo del contratto nazionale del lavoro. Ringrazio la categoria per il lavoro svolto. Ora la parola passa ai metalmeccanici che con il loro voto sono chiamati a validare questo bel contratto", conclude Landini.(Com)