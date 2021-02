Montenegro: portavoce Ue, glorificazione dei criminali di guerra è contro i valori europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio urbanistico del comune montenegrino di Berane per l'intitolazione delle strade, piazze e insediamenti ha oggi approvato una proposta per intitolare una strada all'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, sotto processo all'Aia per crimini di guerra. L'approvazione, secondo quanto riferisce la stampa locale, è avvenuta grazie ai voti della maggioranza dei componenti del Consiglio ed era stata avanzata dal Partito monarchico serbo. La decisione ha provocato la reazione dei consiglieri comunali e dello stesso sindaco, Dragoslav Scekic, che ha negato il proprio sostegno alla proposta definendola "anche senza fondamento giuridico". (segue) (Seb)