Montenegro: portavoce Ue, glorificazione dei criminali di guerra è contro i valori europei (3)

- Il presidente del Consiglio urbanistico della città montenegrina, Goran Kikovic, ha detto al quotidiano "Vijesti" che sono arrivate circa 50 proposte da parte di numerosi cittadini per dare i nomi delle strade nel piccolo comune e che l'elenco includeva il nome di Mladic. Il comune di Berane ha subito precisato che il Consiglio per l'intitolazione delle strade non prende decisioni, ma si limita ad accettare le proposte formulate da singoli cittadini, gruppi di cittadini o associazioni. (Seb)