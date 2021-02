Covid: Scurati (Lega), zona gialla e conti in rosso, permettere apertura ristoranti fino alle 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Scurati, consigliere regionale lombardo della Lega, in una nota definisce "avvilente" la posizione del Comitato tecnico scientifico sull'apertura prolungata dei ristoranti. "Mentre la Lombardia e tutte le associazioni di categoria insistono per sostenere la vitale importanza di riaprire la ristorazione almeno fino alle ore 22, la risposta del Cts che di fatto boccia questa ipotesi minacciando addirittura ulteriori restrizioni, è sconcertante e fuori dalla realtà", osserva Scurati."Il passaggio della Lombardia in zona gialla - prosegue - ha permesso a 51mila locali di riaprire le proprie porte. Ora si deve lasciarle aperte". "Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione – conclude la consigliera del Carroccio – si sono fatti già sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Zona gialla non vuol dire conti in rosso". (Com)