Governo: Rauti, Fd'I non voterà fiducia a Draghi

- "Fd'I non voterà la fiducia a Draghi anche se non nutriamo alcun pregiudizio nei suoi confronti. L’Italia merita una democrazia compiuta e gli italiani hanno il diritto di scegliere da chi farsi governare. In Parlamento serve una maggioranza coesa e un governo forte e di programma, di cui la nostra nazione ha assolutamente bisogno". Lo dichiara Isabella Rauti, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia in Senato. "Abbiamo invece molti dubbi che la maggioranza che il presidente Draghi si appresta a varare possa governare con efficacia perché metterà inevitabilmente insieme partiti che hanno governato male e che tra loro non condividono una visione politica - sottolinea -; Fd'I non intende unirsi ad un governo insieme a Pd e M5S. Come abbiamo sempre fatto, non ci serve una poltrona per dare una mano all'Italia e in Parlamento faremo un'opposizione patriottica e responsabile e valuteremo nel merito i provvedimenti utili per l’Italia". (Com)