Covid: Carretta (Azione), mi unisco a richieste di Regione Lombardia, riaprire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale lombardo di Azione Niccolò Carretta in una nota si unisce "alle richieste fatte dal presidente Fontana e dagli assessori Guidesi e Moratti; è importante dare una risposta ai milioni di lombardi che stanno attendendo indicazioni dal governo e dal comitato tecnico". "Riaprire i ristoranti anche la sera, i cinema e i teatri in sicurezza - afferma Carretta - è possibile e si tratta di uno sforzo che non dovrebbe vedere divisioni politiche". "Se non fosse possibile perché troppo rischioso sarebbe però auspicabile che si rendano pubblici i dati che confuterebbero la tesi di Regione Lombardia perché le realtà a rischio sono purtroppo tantissime e diventa un dovere morale presentare le giustificazioni di certe scelte davanti ai cittadini", conclude il consigliere di Azione.(Com)