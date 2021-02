Rifiuti: Ama, in 7 giorni raccolte 19.200 tonnellate di materiali con 2.625 servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana di gennaio, Ama ha raccolto oltre 19.200 tonnellate di materiali (scarti organici, carta, plastica, metalli e residui non riciclabili), mentre nei primi tre giorni di febbraio, stando ai dati già disponibili, sono state raccolte più di 8 mila tonnellate di soli materiali non differenziati. Lo comunica in una nota Ama. "Complessivamente, tra raccolta e pulizia/spazzamento, l'azienda capitolina per l'ambiente ha effettuato 10.791 servizi, con una regolarità rilevata rispetto a quanto pianificato che sfiora il 100 per cento - spiega Ama -. Nel dettaglio, nel corso della scorsa settimana, 2.625 sono stati i giri di raccolta stradale delle diverse frazioni di rifiuto con un andamento prossimo al totale dei giri pianificati e un lieve incremento rispetto alla settimana precedente. Dai riscontri operativi effettuati dal personale tecnico, anche le aree segnalate in alcuni articoli stampa odierni (Prati, Parioli, Monte Mario) risultano servite regolarmente". (segue) (Com)