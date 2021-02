Rifiuti: Ama, in 7 giorni raccolte 19.200 tonnellate di materiali con 2.625 servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama, inoltre, precisa che "l'affermazione secondo cui sarebbero saltati 600 giri di raccolta stradale dei rifiuti in una settimana in città è priva di qualunque fondamento oltre che di qualsiasi evidenza (se così fosse, le strade di Roma sarebbero sommerse da circa 5 mila tonnellate di materiali non raccolti). Infondate - continua l'azienda - risultano anche le ricostruzioni su presunte reazioni del management di Ama; si descrive con scarsa conoscenza a monte la rete logistica a supporto dei servizi di igiene urbana e si confonde infine l'utilizzo dei centri di raccolta presenti e futuri, dove sono i cittadini a conferire i rifiuti ingombranti, con il potenziamento della stessa". "Al racconto incredibile di 600 giri di raccolta stradale saltati in sette giorni – commenta l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis – sono stati aggiunti dettagli e retroscena a me riferiti. Anche questi ultimi non hanno assolutamente alcuna aderenza con la realtà. Mi piacerebbe consigliare a chi deve trattare materie industrialmente complesse come quelle relative all'economia circolare e del ciclo dei rifiuti di partecipare ad un 'induction program' in un'azienda del settore ambientale al fine di poter trattare con la dovuta competenza questi temi". (Com)