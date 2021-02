Viabilità: su A4 Milano-Brescia chiusure notturne svincoli Cormano e Viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, dalle 21 di lunedì 8 alle 5 di martedì 9 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si può proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire allo svincolo Fiera, e rientrare dallo stesso in direzione di Milano. Dalle 21 di lunedì 8 alle 5 di martedì 9 febbraio, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Dalle 22 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa o di Sesto San Giovanni.(Com)