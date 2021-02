Israele: Netanyahu nominerà candidato arabo Zoabi come ministro nel prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha detto oggi che intende nominare il candidato alla Knesset del Likud, Nael Zoabi, primo candidato arabo del partito della destra israeliana, come ministro nel suo prossimo governo. Parlando con Zoabi nella sua residenza ufficiale a Gerusalemme, Netanyahu ha riferito che in caso di vittoria alle elezioni sarà nominato ministro incaricato del Progresso della società araba in Israele. "Sono orgoglioso che Nael Zoabi, un rispettato educatore che ha dedicato la sua vita al progresso della società araba, si sia unito al Likud", ha dichiarato il premier israeliano citato dal quotidiano “Jerusalem Post”. Dopo settimane di speculazioni apparse sui media, Netanyahu ha rivelato che Zoabi sarebbe stato il primo candidato arabo del partito Likud, anche se al 39mo posto nella lista dei vari candidati alla Knesset del partito. (segue) (Res)