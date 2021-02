Israele: Netanyahu nominerà candidato arabo Zoabi come ministro nel prossimo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Netanyahu ha invitato i cittadini arabi a votare per il Likud, invece della lista congiunta che riunisce i vari partiti arabi, che proprio ieri ha annunciato una spaccatura. "I cittadini arabi sono stufi di sprecare i loro voti per i partiti all'opposizione", ha detto Netanyahu. "Solo il Likud può garantire di migliorare le loro vite, ed è esattamente quello che faremo". Zoabi ha ringraziato Netanyahu per l'opportunità di candidarsi e per quello che ha fatto per il settore arabo. "Gli arabi israeliani vogliono far parte del successo israeliano, ed è per questo che vengono al partito al governo, il Likud", ha dichiarato. "Prometto di servire sia i cittadini arabi che quelli ebrei con tutte le mie forze", ha aggiunto. (Res)