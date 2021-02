Nicaragua: Cidh manifesta preoccupazione per riforma che estende carcere preventivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh)ha manifestato preoccupazione per l'approvazione in Nicaragua della riforma del codice di procedura penale, che consente di estendere la custodia cautelare fino a 90 giorni. La legge, denuncia l'organismo in una serie di tweet, “è stata approvata senza un dibattito ampio e partecipativo, in brevissimo tempo e, nel contesto della crisi che colpisce il Nicaragua, potrebbe essere utilizzata per continuare a criminalizzare i dissidenti da parte del governo”. La Cidh “ha già condannato l'uso abusivo e non convenzionale della custodia cautelare nei confronti di persone identificate come oppositori in Nicaragua e invita le autorità amministrative e giudiziarie a non utilizzare le nuove normative come strategia di repressione”. L'Assemblea nazionale del Nicaragua ha approvato martedì 2 gennaio una riforma del codice penale che estende da 24 ore a tre mesi il carcere preventivo. (segue) (Mec)