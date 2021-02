Nicaragua: Cidh manifesta preoccupazione per riforma che estende carcere preventivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge è solo l'ultimo dei provvedimenti approvati dal parlamento del Nicaragua per aumentare la pressione sugli oppositori e le organizzazioni non governative che operano nel paese. Lo scorso 23 dicembre l'organizzazione non governativa Human Right Watch (Hrw) ha condannato la legge con cui il Nicaragua intende respingere "l'ingerenza straniera" negli affari interni e che gli oppositori denunciano come strumento di esclusione dalle elezioni di novembre del 2021. In una nota l'ong invita i membri "dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) e dell'Unione europea a condannare urgentemente la legge che minaccia il diritto dei nicaraguensi a presentarsi come candidati e votare in elezioni libere e giuste". L'iniziativa approvata dalla Assemblea legislativa priva dei diritti di elettorato passivo ai "traditori", ricorda Hrw sottolineando la mancanza di indicazioni su chi e come provvede a definire tali i cittadini. "Con questa legge in vigore, c'è poca o nessuna speranza che si possano celebrare elezioni libere e giuste in Nicaragua", ha detto il direttore Americhe di Hrw, José Miguel Vivanco. "Stabilendo un campo di gioco diseguale per le elezioni del 2021, il governo sta minando i diritti di tutti i nicaraguensi a partecipare ad elezioni libere e giuste", sottolinea Vivanco ricordando che dopo 13 anni di mandato ininterrotto da presidente, Daniel Ortega "sembra deciso a permanere al potere, anche sacrificando i diritti fondamentali dei nicaraguensi. (segue) (Mec)