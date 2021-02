Nicaragua: Cidh manifesta preoccupazione per riforma che estende carcere preventivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Hrw la legge è "incompatibile con il diritto regionale e internazionale dei diritti umani", violando innanzitutto l'articolo 23 della Convenzione americana dei diritti umani: un trattato internazionale firmato da tutti i paesi della regione, secondo cui si può regolare il diritto all'elettorato attivo e passivo solo "in base a età, nazionalità, residenza, lingua, educazione, capacità civile e mentale o condanna di un tribunale in un processo penale". L'organizzazione non governativa ha inoltre segnalato che negli ultimi mesi l'esecutivo e il legislativo del Nicaragua hanno ristretto "seriamente i diritti alla libertà di espressione e associazione nel paese e che potrebbero minare le elezioni libere e giuste nel 2021". (segue) (Mec)