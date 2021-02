Nicaragua: Cidh manifesta preoccupazione per riforma che estende carcere preventivo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari interventi normativi, Hrw cita la legge sugli "agenti stranieri", secondo cui chi riceve finanziamenti diretti o indiretti dall'estero - oltre a doversi registrare presso il governo - viene privato del diritto di intervenire in temi di politica interna o aspirare a cariche pubbliche. La legge sulla "cyberdelinquenza" che tipizza come reato un ampio ventaglio di pratiche online, oltre a prevedere pene detentive fino a quattro anni di carcere per la "pubblicazione o diffusione di informazione falsa o distorta su internet che possa propagare ansia, angoscia o paura". C'è poi la modifica alla legge contro "i crimini d'odio", pronta alla sua ratifica nel 2021, spesso additata come strumento per poter accusare oppositori e critici del governo. La nota si chiude con la denuncia della "brutale repressione dei manifestanti da parte della polizia nazionale" compiuta nel 2018 e chiusa con oltre 300 morti e il ferimento di più di duemila persone. Eventi che hanno portato anche ad centinaia di arresti e processi definiti "arbitrari". (segue) (Mec)