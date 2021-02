Nicaragua: Cidh manifesta preoccupazione per riforma che estende carcere preventivo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha manifestato "profonda preoccupazione" per la legge. Iniziativa, si legge in una nota che "cerca di restringere i diritti politici con l'obiettivo di limitare la concorrenza elettorale, in un chiaro attentato alla Carta democratica interamericana", si legge nella nota della segreteria Osa. L'intenzione di concorrere ad elezioni "impedendo la partecipazione di coloro che legittimamente si collocano in opposizione al governo, è un attentato ai diritti fondamentali consacrati negli strumenti internazionali dei diritti umani". L'ente panamericano "ricorda al governo" l'impegno assunto pubblicamente di "rispettare le raccomandazioni dell'ultima Missione di accompagnamento elettorale dispiegata nelle elezioni amministrative del 2017", che prevedevano misure "radicalmente diverse da quelle che ora si intendono sviluppare". Per questi motivi, la Segreteria generale Osa "invita il governo a cancellare la legge in questione e ribadisce il suo invito ad iniziare un processo con i diversi attori politici e sociali del paese per attivare le necessarie riforme elettorali" in grado di garantire "elezioni libere, giuste e trasparenti". (segue) (Mec)