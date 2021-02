Nicaragua: Cidh manifesta preoccupazione per riforma che estende carcere preventivo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un monito era arrivato anche dall'Unione europea. L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso in una nota l'auspicio che le autorità nicaraguensi allineino la propria legislazione, garantiscano l'attuazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e promuovano il ruolo della società civile in modo che le organizzazioni non governative e i movimenti di opposizione possano operare liberamente. Borrell ha ricordato che i cittadini nicaraguensi dovrebbero essere in grado di esercitare efficacemente le loro libertà di espressione e associazione, mentre invece continua il deterioramento della democrazia e dei diritti umani in Nicaragua, compresa la repressione di oppositori politici, manifestanti, giornalisti e società civile. (Mec)