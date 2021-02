Kazakhstan: premier Mamin invita l’Unione economica eurasiatica a rafforzare cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kazakhstan, Askar Mamin, ha invitato gli altri Stati membri dell’Unione economica eurasiatica (Uee) a lavorare per “rafforzare la cooperazione industriale, eliminare le barriere commerciali, sbloccare il potenziale di collegamenti transfrontalieri e hub logistici e promuovere la digitalizzazione”. Lo ha fatto sapere lo stesso Mamin al termine del suo intervento al Consiglio intergovernativo eurasiatico, che ha riunito oggi ad Almaty i capi di governo di Armenia (Nikol Pashinyan), Bielorussia (Roman Golovchenko), Kirghizistan (Ulukbek Maripov), Russia (Mikhail Mishutin) e Uzbekistan (Abdulla Aripov). Presenti anche il presidente del consiglio della Commissione economica eurasiatica, Mikhail Myasnikovich; il presidente del comitato esecutivo della Comunità degli Stati indipendenti (Csi), Sergej Lebedev; il presidente della Banca di sviluppo eurasiatica, Nikolaj Podguzov; l’ambasciatore cubano a Mosca, Julio Garmendia; il premier moldavo ad interim Aureliu Ciocoi. “Le tendenze che sono nate e si sono intensificate con l’attuale crisi, con interruzioni a catene di produzione e di trasporto formate nei decenni e un focus più forte sulla digitalizzazione, non sono solo a breve termine. Esse plasmeranno i mercati globali per molti anni a venire e diventeranno parte della nostra nuova realtà economica”, ha dichiarato Mamin nel suo intervento. Il premier kazakho ha sottolineato che i temi posti dal Kazakhstan al centro dell’incontro riflettono la necessità di accelerare la trasformazione delle fondamenta economiche, produttive, commerciali e istituzionali dell’Unione. (Res)