Roma: lavori a Torrevecchia, Ostia e Trastevere, modificata circolazione tram

- Domani a Roma, per i lavori sulla rete aerea e interventi di potatura su viale Trastevere, sarà modificata la circolazione dei tram 3 ed 8. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. "La linea 3, in arrivo da Valle Giulia, limiterà le corse in piazzale Ostiense e sarà sostituita da bus navetta fino alla stazione di Trastevere - si legge in una nota -. La linea 8, invece, circolerà su bus tra il Casaletto e piazza Venezia. Inizieranno domani i lavori per il ripristino della conduttura fognaria in via Torrevecchia, tra via Vallebona e via Cesare Lombroso. Fino al termine del cantiere deviate le linee di bus. Per consentire lavori in via Mar dei Sargassi, a Ostia, da domani al 12 febbraio, la strada sarà chiusa tra il civico 29 e via Mar dei Coralli. Deviate le linee di bus". (Rer)