Usa: “Wsj”, dopo caso GameStop genitori preoccupati per diffusione trading fra i giovani

- Il successo conseguito a inizio settimana dai titoli azionari di GameStop, dovuto all’organizzazione di piccoli investitori sulla piattaforma social Reddit, ha generato tra i giovani statunitensi una sorta di “febbre del trading”. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che oggi il titolo della catena texana di negozi di videogiochi ha visto un rialzo del 33 per cento nei primi scambi, nonostante i dati negativi di ieri. Secondo il “Wsj”, non è un caso che adolescenti di 15-16 anni abbiano avuto la possibilità di entrare nel mondo di GameStop, generando non poche preoccupazioni tra i genitori. “Questa generazione – si legge sul quotidiano Usa - è cresciuta in un'era in cui il trading è diventato più accessibile che mai alle masse grazie all'aumento del trading senza commissioni, alla possibilità di acquistare frammenti di azioni tradizionali per un minimo di un dollaro e alla proliferazione di app di trading gratuite come Robin Hood. L'età media degli utenti di Robinhood lo scorso anno era di 31 anni, molto più giovane della media del rivale Schwab di 52 anni”. (segue) (Nys)