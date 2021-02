Brasile: telecomunicazioni, Oi avvia trattativa esclusiva con fondo Btg per vendita fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni brasiliana Oi ha siglato un accordo di esclusività con il fondo di investimento Economia real, gestito dalla banca Btg Pactual, per discutere la cessione di InfraCo, controllata che gestisce i servizi legati allo sviluppo della rete in fibra ottica. La trattativa in regime di esclusività garantisce all'azienda la possibilità di avviare discussioni con un potenziale acquirente e congelare le discussioni un altro, nel caso il fondo americano Digital Colony, l'altro soggetto scelto dalla Oi per le discussioni per l'acquisto della InfraCo. "L'accordo mira a garantire sicurezza e rapidità alle trattative in corso tra le parti e a consentire che, nel caso in cui le trattative di condizioni e documenti tra le parti siano concluse in modo soddisfacente, Oi potrà garantire agli offerenti il diritto di proposte pervenute dall'InfraCo ", ha affermato la società in una comunicazione alla società che gestisce la borsa valori di San Paolo. L'accordo è valido fino al 6 marzo, ma può essere rinnovato automaticamente per altri 30 giorni, salvo diversa indicazione di una delle parti. La Oi aveva informato lo scorso 25 gennaio di aver ricevuto due proposte vincolanti di acquisto del 51 per cento della InfraCo. (segue) (Brb)