Brasile: telecomunicazioni, Oi avvia trattativa esclusiva con fondo Btg per vendita fibra ottica (4)

- Le quattro Upi sono: telefonia mobile, gestione rete ripetitori (torri), data center e InfraCo. Quest'ultima che raccoglie infrastrutture e risorse per l'utilizzo di fibra ottica è in vendita in questa fase. Precedentemente, lo scorso 26 novembre, erano state cedute le Upi relative alla gestione rete ripetitori (torri) e data center, rispettivamente alla statunitense Highline do Brasil per 1 miliardo di real (162 milioni di euro) e alla Titan Venture Capital per 325 milioni di real (53 milioni di euro). A dicembre 2020 poi, il consorzio formato compagnie telefoniche Telecom Italia mobile (Tim), Telefonica Brasil (proprietaria di Vivo) e America Movil (proprietaria di Claro), aveva acquisito nel pomeriggio di oggi le attività della rete mobile dell'operatore Oi per 16,5 miliardi di real (2,6 miliardi di euro). In virtù della cessione i tre colossi della telefonia avevano visto ulteriormente la loro quota nel mercato brasiliano. La quota di Tim passa dal 23 al 32 per cento, quella di Vivo dal 33 al 37 per cento e quella di Claro dal 26 al 29 per cento. (Brb)