Usa: Biden, la nostra economia è ancora nei guai, la gente soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato i dati sull'occupazione diffusi oggi dal dipartimento del Lavoro affermando che "l'economia è ancora nei guai". Parlando dalla Casa Bianca, assieme alla vicepresidente Kamala Harris e alla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, Biden ha ammesso che i dati sul lavoro mostrano segnali positivi, ma nonostante questo "non possiamo restar fermi, fare poco o nulla", perché "la gente soffre ancora ", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca. Biden ha quindi aggiunto che il piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari è "la vera risposta alla crisi", puntualizzando che "la ripresa richederà più tempo", se il Congresso federale non varerà rapidamente il pacchetto di aiuti messo a punto dall'amministrazione. Il presidente ha ribadito in precedenza lo stesso concetto nello Studio Ovale, durante una riunione con la leadership democratica alla Camera dei rappresentanti. "Abbiamo visionato il rapporto sull’occupazione”, ha detto Biden in riferimento ai dati diffusi oggi dal dipartimento del Lavoro. “Verranno creati solo 6 mila posti di lavoro nel settore privato e a quel ritmo ci vorranno dieci anni prima di arrivare alla piena occupazione. Non è un'iperbole". (segue) (Nys)