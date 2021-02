Roma: Bordoni (Lega), bilancio M5s inadeguato rispetto a reali esigenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio previsionale elaborato dal Campidoglio a Cinque stelle ci sembra inadeguato rispetto alle reali esigenze della Capitale". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Questo è un bilancio senza novità e senza visione. A questo punto, ci chiediamo come farà' la città a risolvere i suoi problemi, il rischio è quello di continuare con una fase di emergenza con i romani che pagano la tariffa rifiuti tra le più' alte d'Italia, mentre la situazione è ancora di piena emergenza - aggiunge Bordoni -. Ma non basta, ne contestiamo anche i tagli lineari, per far quadrare i conti, nei servizi sociali. Occorre concordare interventi per la mobilità, manutenzione urbana, progetti di inclusione sociale, un piano per valorizzare i beni culturali e soprattutto progetti di innovazione tecnologica applicati non solo all'industria ma anche ai servizi, al terziario, alle attività commerciali. Ci auguriamo che questo documento economico sia l'ultimo atto della fallimentare amministrazione Raggi. Roma e i romani non possono più aspettare", conclude Bordoni. (Com)