Bosnia: esponente croato presidenza, chi propone via per Mladic non è meglio dei criminali

- Chi ha proposto l'intitolazione di una via al criminale di guerra Ratko Mladic "non è migliore dei criminali". E' questo il commento dell'esponente croato della presidenza tripartita bosniaca, Zeljko Komsic, dopo che il Consiglio urbanistico del comune montenegrino di Berane ha approvato una proposta per una via dedicata a Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco sotto processo all'Aia per crimini di guerra fra cui quelli avvenuti a Srebrenica. Komsic ha commentato la notizia mentre presenziava alla commemorazione dei bombardamenti sul mercato di Sarajevo perpetrati dalle forze serbo-bosniache durante il conflitto degli anni '90. Komsic ha definito la notizia di Berane "uno schiaffo in faccia" anche "a tutti i cittadini onesti del Montenegro". (segue) (Seb)