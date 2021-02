Bosnia: esponente croato presidenza, chi propone via per Mladic non è meglio dei criminali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio urbanistico Goran Kikovic ha detto al quotidiano "Vijesti" che sono arrivate circa 50 proposte da parte di numerosi cittadini per dare i nomi delle strade nel piccolo comune e che l'elenco includeva il nome di Mladic. Il comune di Berane ha subito precisato che il Consiglio per l'intitolazione delle strade non prende decisioni, ma si limita ad accettare le proposte formulate da singoli cittadini, gruppi di cittadini o associazioni. Il gruppo all'interno del Consiglio comunale del partito Nuova democrazia serba (Nova) di Andrija Mandic (forza rappresentativa dei serbi in Montenegro) ha già annunciato che chiederà la ripetizione della seduta del Consiglio per l'intitolazione delle strade affinché venga annullata la precedente approvazione. Il vicepremier del governo montenegrino, Dritan Abazovic, ha fatto sapere che la proposta di intitolazione non avrà mai il suo sostegno. (segue) (Seb)