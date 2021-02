Bosnia: esponente croato presidenza, chi propone via per Mladic non è meglio dei criminali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta non può ottenere il mio sostegno", ha detto Abazovic all'emittente "Al Jazeera". Il movimento cittadino Ura, di cui Abazovic fa parte, ha fatto sapere che "non consentirà" che nessun criminale di guerra, sostenitore di ideologie fasciste o persona condannata per reati penali possa avere l'onore di una strada in Montenegro. L'esaltazione dei crimini di guerra va contro ogni più basilare valore europeo, secondo quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Ana Pisonero Hernandez, dopo notizia sull'approvazione a Berane. L'Unione europea, ha detto Pisonero, si aspetta che i leader politici rispettino le vittime dei conflitti del passato. (segue) (Seb)