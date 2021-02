Brasile: governo incontra presidente Petrobras per riduzione prezzi carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, e una delegazione di ministri del suo governo, ha incontrato il presidente della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras, Roberto Castello Branco, per discutere alcune misure in grado di ridurre il prezzo dei carburanti. Lo riferisce il portale "Petronoticias". Un cambio della politica dei prezzi dei carburanti è la prima e principale richiesta delle organizzazioni che rappresentano i camionisti che a inizio settimana hanno indetto una mobilitazione - poi sospesa - per chiedere un intervento del governo per aiutare la categoria. Gestita in regime di monopolio dalla Petrobras, la produzione di combustibili in Brasile e la politica dei prezzi al consumo ha subito delle modifiche nel 2016, quando, per volere del governo di Michel Temer il prezzo del combustibile nel paese è stato agganciato alle fluttuazioni del mercato internazionale in regime di Import Price and Parity (Ipp). Le estreme e continue fluttuazioni rappresentano per i camionisti, soprattutto gli autonomi, una variabile in grado di influenzare la propria sicurezza economica. Per questo, la categoria chiede una modifica. (segue) (Brb)