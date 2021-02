Brasile: governo incontra presidente Petrobras per riduzione prezzi carburanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha intenzione di agire lungo due direttrici. La prima, a breve termine, consta in una riduzione delle accise federali sui carburanti (Pis/Cofins). La seconda, a più lungo termine è quella di inviare in parlamento un disegno di legge per fissare un valore fisso per l'imposta sui combustibili raccolta dagli stati (Icms) o che il valore di questa venga applicato sui prezzi del carburante nelle raffinerie. Nel corso di una trasmissione dal vivo sulla propria pagina Facebook, il capo dello stato ha affermato "intendiamo finalizzare uno studio e, se possibile presentarlo in parlamento già la prossima settimana, facendo sì che l'Icmb influenzi il prezzo del carburante nelle raffinerie", ha aggiunto. Bolsonaro ha anche detto che un'eventuale percentuale o valore fisso dell'Icms sui combustibili sarà definita dagli stati. Il presidente poi specificato che il governo non interferirà nella formulazione dei prezzi di Petrobras. "Non controlleremo mai i prezzi di Petrobrás, è inserita nel contesto mondiale con le sue politiche e la rispettiamo", ha concluso. (Brb)