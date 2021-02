Egitto-Eritrea: governo del Cairo sollecita rilascio di 120 pescatori detenuti da Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di 120 pescatori egiziani arrestati a gennaio dalla Marina eritrea e detenuti da allora nel Paese del Corno d'Africa ha sollevato tensioni fra Il Cairo e Asmara. Dietro le pressanti richieste delle famiglie, preoccupate per le condizioni in cui gli uomini sono detenuti, il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha telefonato al suo omologo eritreo, Othman Saleh, per chiedere il rilascio dei pescatori nel rispetto delle relazioni fra i due Paesi. Lo riferisce il quotidiano "Daily News Egypt", per il quale il ministero degli Esteri del Cairo ha fatto riferimento alla sua ambasciata ad Asmara per continuare il dialogo con le autorità locali e portare a sviluppi positivi nel caso, in particolare per accertare le condizioni in cui gli uomini sono detenuti e seguire le procedure che possano portare al loro rilascio. In particolare, Il Cairo ha espresso preoccupazione per i pescatori più anziani, alcuni dei quali soffrono di malattie croniche e hanno bisogno di ricevere cure. Secondo le informazioni raccolte dalla stampa egiziana, il mese scorso i pescatori stavano navigando a bordo di cinque pescherecci al largo delle coste eritree, in una battuta di pesca partita dal porto di Baranees nel mar Rosso meridionale, quando sono stati intercettati dalla Marina di Asmara. Dell'accaduto parla molto la stampa del Cairo, mentre dal lato eritreo le informazioni sono di difficile verifica. Il governo di Asmara non ha rilasciato alcuna dichiarazione in proposito. (Res)