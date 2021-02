Germania-Russia: fonti stampa, ambasciatore russo Nechaev convocato a ministero Esteri Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore russo a Berlino Sergej Nechaev è stato convocato dal ministero degli Esteri tedesco dopo l'espulsione di un diplomatico dall'ambasciata della Germania a Mosca. E' quanto riferisce una fonte del ministero degli Esteri tedesco, citata dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". L'ambasciatore Nechaev sarebbe stato convocato per una "conversazione urgente" al ministero degli Esteri di Berlino, dove gli è stata illustrata la posizione della Germania sul caso dei diplomatici europei espulsi dalla Russia per aver partecipato alle proteste a sostegno dell'oppositore Alekserj Navalnyj. In precedenza la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas hanno criticato l'espulsione come "ingiustificata", minacciando conseguenze in caso di una mancata rivalutazione di questa decisione da parte della Russia. (Rum)