Governo: Tajani, esecutivo dei migliori, no nuova maggioranza politica

- Forza Italia “si aspetta un esecutivo di alto livello, capace di rappresentare al meglio l'unità del paese coinvolgendo tutte le risorse migliori della politica, dell'economia e della cultura per affrontare la più grave emergenza sanitaria ed economica. Tutto ciò non implica la nascita di una nuova maggioranza politica, ma un governo dei migliori al servizio dell’Italia e degli italiani”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. "L'alto profilo del presidente Draghi – ha spiegato Tajani - è garanzia non solo della credibilità del nuovo esecutivo in Europa e nel mondo ma anche della serietà di un progetto”.(Rin)