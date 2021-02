Ostia: scovato un deposito di droga con oltre 26 kg di cocaina, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Ostia hanno trovato e sequestrato un deposito di droga, arrestando una persona con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i militari hanno notato lo strano atteggiamento di un uomo 32enne, con precedenti, residente nel quartiere di Acilia. Ritenendo che l’uomo, in atto disoccupato, potesse esercitare qualche attività illecita, i carabinieri hanno deciso di seguirne gli spostamenti e di effettuare un controllo nell’abitazione: nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 25 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 26,8 Kg, nonché la somma contante di oltre 210.000 euro. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Lo stupefacente sequestrato, non ancora sottoposto alle operazioni di “taglio”, avrebbe potuto fruttare quasi 5 milioni di euro ed era destinato a rifornire le principali piazze di spaccio di Roma e del litorale. (Rer)