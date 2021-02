Slovenia: Covid, Istituto sanità raccomanda vaccino Astrazeneca sotto i 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di consulenti per le vaccinazioni dell'Istituto superiore di sanità della Slovenia raccomanda l'uso del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 solo per la popolazione fra i 18 e i 64 anni. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i consulenti sloveni ritengono che ci siano "dati insufficienti" a disposizione per la popolazione più anziana. Allo stesso tempo, il vaccino AstraZeneca è raccomandato per la vaccinazione di persone che hanno problemi di mobilità e non possono lasciare la propria abitazione. Questo vaccino, sottolineano gli esperti, è infatti più stabile dei vaccini a Rna e consente il trasporto della dose fino al luogo dove avverrà la vaccinazione. I consulenti raccomandano infine la vaccinazione prioritaria con AstraZeneca per gli operatori sanitari, il personale del settore dell'istruzione, quello delle istituzioni e altri servizi d'emergenza. (Seb)