Milano: Mascaretti (Fd'I), bene Moncler, ora anche Comune e società partecipate donino device a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Moncler, anche il Comune di Milano e le aziende partecipate donino device agli studenti che ne hanno bisogno. Lo chiede in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino Andrea Mascaretti. "Davvero ottima l'iniziativa di Moncler di donare 3.600 tablet e pc ai 61 istituti comprensivi (a cui afferiscono ben 195 plessi scolastici) e alle scuole paritarie di Milano che hanno segnalato il loro fabbisogno", commenta Mascaretti. "Ora - prosegue - attendiamo che anche l'amministrazione comunale faccia la sua parte attuando quanto previsto nella proposta che ho presentato a dicembre e che è stata approvata dal Consiglio comunale, raccogliendo tablet e computer non utilizzati dai propri uffici e da quelli delle società controllate o partecipate come Atm, Sec, A2A che saranno rigenerati e dotati di sistema operativo open source da destinare agli alunni e agli studenti che ne hanno bisogno per studiare da casa, ma non possono permetterseli". (Com)