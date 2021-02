Energia: Merkel, sanzioni Usa su Nord Stream 2 non sono una buona idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni extraterritoriali attuate e minacciate dagli Stati Uniti contro il gasdotto Nord Stream 2 “non sono una buona idea”. Il progetto del gasdotto tra Russia e Germania, in fase di completamento attraverso il Mar Baltico, è “controverso”. Tuttavia, in delle “condizioni quadro”, è possibile trovare un accordo sulla questione. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza, tenuto oggi in formato digitale. Con Merkel hanno preso parte ai colloqui il presidente francese, Emmanuel Macron, nonché i ministri di Esteri e Difesa di Germania e Francia, rispettivamente Heiko Maas e Annegret Kramp-Karrenabuer, Jean-Yves Le Drian e Florence Parly. (Geb)