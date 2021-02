Ue-Cina: Merkel, importantissima unica politica europea verso Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “unica politica” dell'Ue nei confronti della Cina è “importantissima”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza, tenuto oggi in formato digitale. Con Merkel hanno preso parte ai colloqui il presidente francese, Emmanuel Macron, nonché i ministri di Esteri e Difesa di Germania e Francia, rispettivamente Heiko Maas e Annegret Kramp-Karrenabuer, Jean-Yves Le Drian e Florence Parly. Secondo Merkel, vi sono “molte ragioni” per lavorare con la Cina, al fine di “riaffermare il multilateralismo su scala globale”. La cancelliera ha poi evidenziato di non aspettarsi “niente” dal “decoupling”, ossia la politica di isolamento economico e politico della Cina promossa dagli Stati Uniti dell'amministrazione Trump (2016-2020). (Geb)