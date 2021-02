Roma: Campidoglio, individuate aree per delocalizzare autodemolitori parco di Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ha individuato una serie di aree potenzialmente idonee per delocalizzare le imprese di autodemolizione. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "dopo i ricorsi presentati al Tar, vinti da Roma Capitale, si sono concluse le attività di accertamento da parte della polizia locale che hanno riguardato, in misura determinante, le attività di autodemolizione che operano nel tratto della Togliatti. In tutti i siti persistono le irregolarità già riscontrate dalla direzione rifiuti e trasmesse a tutte le autorità competenti tra cui l'Arpa Lazio per la parte di inquinamento ambientale. Si tratta di una situazione complessa che coinvolge più attori e che ha determinato, dopo anni di proroghe, una situazione insostenibile per la città e per i residenti. Roma Capitale - sottolinea la nota -, nonostante non sussista alcun obbligo giuridico in tal senso, ha provveduto ad individuare una serie di aree potenzialmente idonee per delocalizzare le imprese di autodemolizione". (segue) (Com)