Roma: Campidoglio, individuate aree per delocalizzare autodemolitori parco di Centocelle (2)

- "Ho ritenuto necessario un confronto tecnico-politico con la Regione Lazio, visto che ogni decisione impatta sul ciclo integrato dei rifiuti - spiega l'assessora ai Rifiuti Katia Ziantoni -. L'incontro è stato fissato per la settimana prossima. Da parte nostra nessuna scortesia. Ho trasmesso una nota alla commissione regionale per comunicare quanto fatto sinora e la necessità di un confronto tra Enti, al quale la Regione Lazio ha risposto positivamente. Per quanto riguarda infine la parte rifiuti vorrei ricordare che si parla di milioni di euro di bonifiche per reati ambientali che hanno chiaramente dei responsabili. Pertanto, prima di impegnare risorse dei cittadini di Roma, corre l'obbligo di tentare almeno la procedura in danno. Comprendiamo la rabbia dei cittadini, le cui lungaggini sono dovute non solo ai tempi amministrativi, ma ai numerosi ricorsi al Tar. Nei prossimi giorni saremo in grado di dare ulteriori aggiornamenti", conclude Ziantoni. (Com)