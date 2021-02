India: protesta agricoltori, domani blocchi stradali ma non a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bharatiya Kisan Union (Bku), uno dei principali sindacati degli agricoltori indiani che contestano le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre, ha annunciato che il blocco stradale in programma domani, 6 febbraio, non riguarderà Nuova Delhi, l’Uttar Pradesh e l’Uttarakhand. La protesta prevede tre ore di occupazione delle autostrade nazionali e statali (dalle 12 alle 15). L’organizzazione sindacale ha assicurato che intende protestare pacificamente. L’allerta, tuttavia, è alta, dopo i disordini del 26 gennaio nella capitale, alle cui porte la polizia ha rafforzato la sicurezza. Il movimento ha organizzato la protesta anche contro la sospensione dei servizi internet, che permane in alcuni distretti della regione della capitale, comprendente Delhi e distretti circostanti dell’Haryana, dell’Uttar Pradesh e del Rajasthan. Inoltre, sono state espresse critiche al bilancio presentato al parlamento il primo febbraio dalla ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman. (segue) (Inn)