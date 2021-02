Russia: startup sviluppa aggregatore IT per cimiteri statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una startup russa, Chestnij Agent, ha sviluppato la piattaforma IT All Funeral Services per gli operatori del settore funerario degli Stati Uniti. Il servizio dovrebbe essere lanciato negli Stati Uniti a febbraio. Ne ha parlato il direttore e fondatore dell'azienda Artyom Manilov, al quotidiano "Vedomosti". "E' un servizio b2b che consente ai direttori di pompe funebri di offrire ai propri clienti la possibilità di selezionare a distanza un luogo di sepoltura in uno dei cimiteri collegati al sistema, oltre a tutti i tipi di servizi aggiuntivi", ha chiarito l'Ad della società. La piattaforma opererà nello stato di New York. Attualmente, nella modalità pilota, include un cimitero, 12 crematori e 84 operatori di pompe funebri. In futuro, Chestnij Agent prevede di collegare tutti i cimiteri dello Stato di New York al proprio sistema."Il modello è il seguente: ci sono una serie di fornitori di servizi nel nostro sistema, ad esempio crematori e cimiteri, che vengono utilizzati dai direttori di pompe funebri e che offrono servizi per l'assegnazione di posti e altro. I cimiteri stessi sono pronti a pagare una commissione, che sarà di circa il 15 per cento, per il fatto che un cliente vi arriva attraverso il nostro sistema", ha chiarito il direttore. Attualmente la società sta finanziando la startup statunitense con fondi guadagnati in Russia, dove un servizio simile opera dal 2016 in una serie di cimiteri nella regione di Mosca. Le entrate della società in Russia alla fine del 2020 sono ammontate a 783,95 milioni di rubli (8,7 milioni di euro). (Rum)