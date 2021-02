Libia: chi sono i due vicepresidenti del nuovo Consiglio presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdullah Hussein al Lafi e Musa al Kuni sono stati eletti oggi a Ginevra nuovi vicepresidenti, e rispettivamente a nome di Tripolitania e Fezzan, del nuovo Consiglio di presidenza “ristretto” a tre membri (ognuno in rappresentanza di ogni regione storica del Paese). Al Lafi, deputato presso la Camera dei rappresentanti libica, è stato eletto nella circoscrizione di Zawiya ed è membro della commissione Economia, commercio e investimenti. Zawiya, sede di un’importante raffineria petrolifera, è anche uno dei principali punti di partenza per i migranti che desiderano attraversare il Mediterraneo per dirigersi verso l’Italia. Fonti stampa riferiscono che Al Lafi è accusato di essere un islamista radicale, pur senza gravitare in un’orbita precisa: dialoga con i Fratelli musulmani, parla con i salafiti e ha intrattenuto rapporti con esponenti di Ansar al Sahria infiltrati nelle cosiddette “brigate rivoluzionarie libiche” durante le rivolte del 2011. Il politico e diplomatico Musa al Kuni era già stato scelto come uno dei rappresentanti del Fezzan all’interno del Consiglio di presidenza guidato da Fayez al Sarraj, ricoprendo anche l’incarico di vicepremier del Governo di accordo nazionale (Gna), salvo poi dimettersi il 2 febbraio 2017. “Annuncio al popolo libico le mie dimissioni perché ho fallito e mi scuso con il popolo libico per il mio fallimento. Il Consiglio di presidenza ha fallito nel suo compito di applicare l’accordo politico e dirigere lo Stato", aveva annunciato in una conferenza stampa. Già console generale della Libia in Mali dal 2005, Al Kuni rassegnò le dimissioni durante la rivoluzione del 2011 dopo che Muammar Gheddafi gli chiese di reclutare giovani tuareg: al contrario, Kuni si mobilità contro il colonello utilizzando in questo tutta la sua influenza. (Lit)